Функциональная добавка для гипса

Сова2000

Функциональная добавка для гипса, увеличивает прочность изделий в 5-10 раз. Мы производим добавки для прочного гипса, Сова Лайт - 150 руб. за 1 кг. Сова 2000 - 230 руб.за 1 кг. Добавки СОВА заменяют собой пластификаторы для гипса, позволяют изготавливать изделия без вибростола, увеличить скорость оборота форм, поднять производительность труда. Функциональная добавка предназначена для производства высокопрочных водостойких изделий на основе обыкновенного полуводного гипса как низких марок (от Г-3 до Г-7), так и высокомарочного гипса (Г-16). В результате применения прочность материала возрастает минимум в 5-10 раз и в несколько раз снижается водопоглощение. Кроме того, за счет резкого уплотнения структуры гипса примерно вдвое снижается расход пигментов, а лицевая декоративная поверхность становится значительно менее восприимчивой к истиранию и прочим механическим повреждениям. Добавка не меняет цвет готового изделия. Оптимальная дозировка составляет для добавки СОВА 2000 от 0,3 до 1,5 % , для добавки СОВА Лайт от 1,3 до 2,0 % от массы гипса. Как производитель, мы гарантируем: стабильное качество , быструю отгрузку, наличие товара, консультации по применению.

Сова Лайт - 150 руб./кг до 20 кг, Сова 2000 - 230 руб./кг до 20 кг, оптовым и постоянным клиентам предоставляется скидка.