Функциональная добавка для гипса «Сова2000»
Функциональная добавка для гипса

Сова2000

Функциональная добавка для гипса, увеличивает прочность изделий в 5-10 раз. Мы производим добавки для прочного гипса, Сова Лайт - 150 руб. за 1 кг. Сова 2000 - 230 руб.за 1 кг. Добавки СОВА заменяют собой пластификаторы для гипса, позволяют изготавливать изделия без вибростола, увеличить скорость оборота форм, поднять производительность труда. Функциональная добавка предназначена для производства высокопрочных водостойких изделий на основе обыкновенного полуводного гипса как низких марок (от Г-3 до Г-7), так и высокомарочного гипса (Г-16). В результате применения прочность материала возрастает минимум в 5-10 раз и в несколько раз снижается водопоглощение. Кроме того, за счет резкого уплотнения структуры гипса примерно вдвое снижается расход пигментов, а лицевая декоративная поверхность становится значительно менее восприимчивой к истиранию и прочим механическим повреждениям. Добавка не меняет цвет готового изделия. Оптимальная дозировка составляет для добавки СОВА 2000 от 0,3 до 1,5 % , для добавки СОВА Лайт от 1,3 до 2,0 % от массы гипса. Как производитель, мы гарантируем: стабильное качество , быструю отгрузку, наличие товара, консультации по применению.

Сова Лайт - 150 руб./кг до 20 кг, Сова 2000 - 230 руб./кг до 20 кг, оптовым и постоянным клиентам предоставляется скидка.
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Функциональная добавка для гипса «Сова2000»

Преимущества нашей функциональной добавки для гипса СОВА 2000

  • Возможность использовать недорогой гипс (Г3-Г6 , алебастр, строительный гипс), что очень важно, т.к. гипс -  основная затратная часть сырья  в изготовлении изделий. Не нужно покупать дорогой гипс марок Г10 и выше, завозить его из других регионов, оплачивать огромные счета за транспорт. Можно сделать дешевый и доступный в вашем регионе гипс гораздо прочнее. Примите решение, какой гипс использовать, изучив действие нашей добавки.
  • Фунциональная добавка для гипса  "Сова 2000" обладает оптимальным пластифицирующим эффектом, дополнительное применение дорогостоящих пластификаторов для гипса не потребуется.  Гипсовая смесь получается текучая и удобоукладываемая.
  • Простота приготовления гипсовой смеси с нашей добавкой для гипса "Сова 2000"  особенно удобна для начинающих мастеров-камнеделов, а профессионалов привлекает ускорение производственного процесса за счет уменьшения количества компонентов смеси, которые нужно тщательно дозировать для каждого замеса сырья.
  • Увеличение прочности изделий в 5-15 раз ( в зависимости от рецептуры и марки гипса),  изделие не  крошится,  не ломается при перевозке, крепкий гипс гарантирует повышение срока эксплуатации и качество внешнего вида.
  • Получен протокол испытания в сертифицированной лаборатории, проанализировано, как  "Сова 2000" повышает прочность гипса при различных дозировках.
  • Возможность изготавливать изделия без вибростола (в том числе можно заливать формы в домашних условиях), т.к. раствор получается с низким содержанием воздушных пузырьков.
  • Снижение времени выдержки изделий в формах до  расформовки  и уменьшение времени высыхания готового изделия в 2-3 раза. Увеличение скорости оборота форм для гипса при литье.
  • Низкий % дозировки  от веса гипса (рекомендовано 0,3%-1,5% для добавки СОВА 2000, 1,3 - 2,0 % для добавки СОВА Лайт), что сказывается на снижении себестоимости изделия. Дополнительное применение пластификаторов для гипса не требуется.
  • Повышенная экономическая эффективность применения фунциональной  добавки "СОВА 2000" для прочного гипсового камня по сравнению с другими аналогичными добавками. Экономия может составить от 2  и более раз!
  • Снижение транспортных расходов, за счет экономичной дозировки  "СОВА 2000" (весовой расход "Сова 2000" на одно изделие может составить в 2 раза меньше по сравнению с подобными добавками для гипса, при достижении аналогичных показателей прочности).
  • Цвет добавки  белый , не влияет на цвет готового гипсового изделия. Изделия хорошо окрашиваются.
  • Снижение показателя  водопоглощения готовых гипсовых изделий.
  • Используются  импортные качественные материалы из Европы
  • Срок хранения 24 месяца.
Сова Лайт от 1 кг - 150 руб/кг
               от 20 кг - 130  руб/кг
Сова 2000 от 1 кг - 230 руб/кг
                от 20 кг - 210 руб/кг

Наша целевая аудитория:  все (мужчины и женщины),  кто занимается изготовлением изделий из гипса (декоративный искусственный гипсовый камень для внутренней отделки, 3D панели, садовые фигуры, светильники, сувениры, художественная лепнина из гипса, ортопедическая стоматология и т.д.) профессионально или в виде хобби.

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