Полиуретановые формы для изготовления декоративного камня из гипса или бетона

Комплект форм полиуретановых для изготовления декоративного камня из гипса и бетона.
Состав комплекта определяет покупатель.
При стоимости комплекта от 10 000 руб. предоставляется скидка 10%, от 15 000 руб, - скидка 15%
Форма для декоративного камня "Волна" выдерживает более 1000 заливок (гладкая фактура)
В форме 16 камней ( 0,176 кв.м)
Размер одного камня 220 х 50 х 7/21мм
Форма полиуретановая для изготовления декоративного камня из гипса и бетона, выдерживает более 1000 заливок
3 камня в одной форме
Размер камня 385/105/20 мм
Производительность 0,121 м2
Форма полиуретановая для изготовления декоративного камня из гипса и бетона, выдерживает более 1000 заливок
3 камня в одной форме (разность фактуры 2 формы)
Размер камня 406/116/25 мм
Производительность 0,141 м2
Форма полиуретановая для изготовления гипсовой, бетонной плитки, выдерживает более 1000 заливок
18 плиток в одной форме
Размер камня 190/96/40 мм
Производительность 0,235 м2
Комплект форм полиуретановых для изготовления искусственного камня из гипса и бетона, выдерживает более 1000 заливок
1) Кирпич Олд брик 2 формы, 12 камней в одной форме
Размер камня 290/68/21 мм, производительность 0,02 м2
2) Угловые элементы к кирпичу Олд брик 1 форма, 6 камней в одной форме
Размер камня 245/120/68/21 мм, производительность 0,408 м/пог
Форма полиуретановая для изготовления искусственного камня из гипса и бетона, выдерживает более 1000 заливок
6 камней в одной форме
Размер камня 245/120/68/21 мм
Производительность 0,408 м/пог
Форма полиуретановая для изготовления искусственного камня из гипса и бетона, выдерживает более 1000 заливок
12 камней в одной форме
Размер камня 290/68/21 мм
Производительность 0,02 м2
Форма полиуретановая для изготовления искусственного камня из гипса, бетона, выдерживает более 1000 заливок
12 камней в одной форме
Размер камня 185/95/16 мм
Производительность 0,211 м2
Комплект форм полиуретановых для изготовления декоративного камня из гипса и бетона
1-я форма: Декоры-изразцы «Сказочные животные» 2-я форма: Декоры-изразцы «Цветы и птицы»
12 камней в одной форме, изображения не повторяются.
Размер камня 100/100 мм
Выдерживает более 1000 заливок
Форма полиуретановая для изготовления декоративного камня из гипса и бетона, выдерживает более 1000 заливок
12 камней в одной форме, изображения не повторяются.
Размер камня 100/100 мм
Форма полиуретановая для изготовления декоративного камня из гипса и бетона, выдерживает более 1000 заливок
12 камней в одной форме, изображения не повторяются.
Размер камня 100/100 мм
Форма полиуретановая для декоративного камня выдерживает более 1000 заливок
2 камня больших и 12 малых в одной форме ( разность фактуры 1 форма )
Размер камня большого 120/120 мм, малого 60/60 мм
Форма полиуретановая для декоративного камня, выдерживает более 1000 заливок
2 камня больших и 12 малых в одной форме ( разность фактуры 1 форма )
Размер камня большого 120/120 мм, малого 60/60 мм
Форма полиуретановая для изготовления брусчатки из бетона, выдерживает более 1000 заливок
10 камней в одной форме
Размер камня 190/96/40 мм
Производительность 0,182 м2
Форма полиуретановая для изготовления искусственного камня выдерживает более 1000 заливок
6 камней в одной форме (5декоров Япония в ассортименте и 1 декор Вязь)
Размер декора 250/69/9 мм
Декоры по размеру сочетаются с декоративным кирпичом Moon stile и Brick stile
Форма полиуретановая для изготовления декоративного камня, выдерживает более 1000 заливок
1 декор и 1 бордюр в одной форме
Размер декора Роза 232/118 мм, размер бордюра Гирлянда 250/36/14 мм
Форма полиуретановая для изготовления декоративного камня выдерживает более 1000 заливок
Комплект из 2шт
1-я форма: 1 декор и 1 бордюр
2-я форма: 1 бордюр
Размер декора Роза 232/118 мм, размер бордюра Гирлянда 250/36/14 мм
В форме 1 бордюр
Размер камня 250*36*14мм
Неповторяемость фактуры: 1 форма
Форма для декоративного камня "Скалистый сланец" выдерживает более 1000 заливок
В форме 4 камня ( 0,147 кв.м)
Размер одного камня 395*93*17мм
Неповторяемость фактуры: 1 форма
Форма для декоративного камня выдерживает более 1000 заливок
В форме 2 декора больших и 12 малых
Размер камня большого 120/120 мм, малого 60/60 мм
Неповторяемость фактуры: 1 форма
Форма для декоративного камня "Демидовский" выдерживает более 1000 заливок
В форме 8 камней (0,2м2)
Размер камня 280мм х 90мм х 12мм
Форма для декоративного камня "Терра брик" выдерживает более 1000 заливок
В форме 14 камней (0,203м2)
Размер одного камня 290мм х 50мм х 18мм
Форма для декоративного камня "Рижский" выдерживает более 1000 заливок
В форме 18 камней. (0,189м2)
Размер одного камня 210*50*12мм
Неповторяемость фактуры: 1 форма
Форма для декоративного камня "Никольский" выдерживает более 1000 заливок
В форме 20 камней. (0,195м2)
Размер одного камня 195*50*7мм
Неповторяемость фактуры: 1 форма
Форма для декоративного камня "Классика" выдерживает более 1000 заливок
В форме 14 камней. (0,21м2)
Размер одного камня 235 х 65 х 13мм
Форма для декоративного камня "Венецианский" выдерживает более 1000 заливок
В форме 16 камней. (0,11м2)
Размер одного камня 210*52*12 мм
Неповторяемость фактуры: 1 форма
Форма для декоративного камня "Форт" выдерживает более 1000 заливок
В форме 8 камней (0,22 м2)
Размер камня 392*70*19мм
Форма для декоративного камня "Русь" выдерживает более 1000 заливок
В форме 8 камней (0,122м2)
Размер одного камня 243 х 63 х 8мм (0,122м2)
Неповторяемость фактуры: 2 формы
Форма для декоративного камня "Brick Style" выдерживает более 1000 заливок
В форме 10 камней. (0,173м2)
Размер одного камня 250 х 69 х 11мм
Неповторяемость фактуры: 1 форма
Форма для декоративного камня "Византия" выдерживает более 1000 заливок
В форме 21 камень. (0,315м2)
Размер одного камня 210 х 60 х 10мм
Неповторяемость фактуры: 2 формы
Форма для декоративного камня "Каир" выдерживает более 1000 заливок
В форме 8 камней. (0,14м2)
Размер одного камня 217 х 65 х 8мм
Неповторяемость фактуры: 2 формы
Форма для декоративного камня "Афганский" выдерживает более 1000 заливок
В форме 16 камней. (0,185м2)
Размер одного камня 205 х 50 х 6,5мм
Неповторяемость фактуры: 1 форма
Форма для декоративного камня "Саяны" выдерживает более 1000 заливок
В форме 4 камня (0,096м2)
Размер одного камня 277 х 88 х 15мм (0,096м2)
Форма для декоративного камня "Лофт" выдерживает более 1000 заливок
В форме 20 камней. (0,167м2)
Размер одного камня 190 х 47 х 6мм
Форма для декоративного камня "Волна" выдерживает более 1000 заливок (шероховатая фактура)
В форме 14 камней ( 0,154 кв.м)
Размер одного камня 220 х 50 х 7/21мм
Форма для декоративного камня "Петровский" выдерживает более 1000 заливок
В форме 10 камней. (0,153 м2)
Размер одного камня 235 х 65 х 13мм
Неповторяемость фактуры: 3 формы
Форма для декоративного камня "Петровский" (Тычковый элемент ) выдерживает более 1000 заливок
В форме 16 камней (тычковых элементов к кирпичу) (0,01 м2)
Размер одного камня 95 х 65 х 15мм
Форма для декоративного камня "Moon stile" выдерживает более 1000 заливок
В форме 10 камней. (0,173 м2)
Размер камня 250 х 69 х11мм
Форма для декоративного камня "Царский (низкий)" выдерживает более 1000 заливок
В форме 10 камней (0,12 м2)
Размер одного камня 295 х 40 х 20мм
Форма для декоративного камня "Царский (высокий)" выдерживает более 1000 заливок
В форме 6 камней (0,07 м2)
Размер одного камня 295 х 40 х 30мм
Форма для декоративного камня "Альпы" выдерживает более 1000 заливок
В форме 3 камня (0,114 м2)
Размер одного камня 400 х 95 х 20мм
Неповторяемость фактуры: 4 формы
Форма для декоративного камня "Печной" выдерживает более 1000 заливок
В форме 16 камней (0,163 м2)
Размер одного камня 185 х 55 х 10/26мм
Неповторяемость фактуры: 2 формы
Форма для декоративного камня "Воронцовский" выдерживает более 1000 заливок
В форме 8 камней ( 0,2 м2)
Размер одного камня 275 х 90 х 11мм
Форма для декоративного камня "Морской бриз (длинный)" выдерживает более 1000 заливок
В форме 11 камней ( 0,14 м2)
Размер одного камня 310 х 41 х 16мм
Форма для декоративного камня "Морской бриз (короткий)" выдерживает более 1000 заливок
В форме 20 камней ( 0,14 м2)
Размер одного камня 170 х 41 х 16мм
Форма для декоративного камня "Урал" выдерживает более 1000 заливок
1 форма : 14 камней (разноформат)
вес формы 6300 гр, 0,25 кв.м
цена 5000 рублей
2 форма : 9 камней (разноформат)
вес формы 4300 гр, 0,17 кв.м
цена : 3500 рублей
3 форма : 9 камней (разноформат)
вес формы 4300 гр, 0,18 кв.м
цена : 3500 рублей
Форма для декоративного камня "Ниагарский" выдерживает более 1000 заливок
В форме 2 камня (0,08 кв.м)
Размер одного камня 400*100*38 мм
Форма для декоративного камня "Ниагарский" выдерживает более 1000 заливок
В форме 2 камня (0,08 м2)
Размер одного камня 400*100*35 мм
Неповторяемость фактуры: 2 формы
Форма для декоративного камня "Ниагарский (мини)" выдерживает более 1000 заливок
В форме 3 камня (0,06 м2)
Размер одного камня 200*100*35 мм
Неповторяемость фактуры: 3 формы
Форма для декоративного камня "Рифей" выдерживает более 1000 заливок
В форме 3 камня ( 0,114 кв.м)
Размер одного камня 400 * 95 * 17мм
Неповторяемость фактуры: 4 формы
В корзине пока ничего нет.
Чтобы добавить товар в корзину, перейдите в каталог, выберите подходящий товар и нажмите на кнопку "В корзину"