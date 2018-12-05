Полиуретановые формы для изготовления декоративного камня из гипса или бетона

Акция! Комплект полиуретановых форм для декоративного камня Комплект форм полиуретановых для изготовления декоративного камня из гипса и бетона. Состав комплекта определяет покупатель. При стоимости комплекта от 10 000 руб. предоставляется скидка 10%, от 15 000 руб, - скидка 15% Комплект форм со скидкой 10% 10 000 руб

Комплект форм со скидкой 15% 15 000 руб Заказать

Полиуретановая форма для искусственного камня "Волна, декоративный кирпич гладкая" Форма для декоративного камня "Волна" выдерживает более 1000 заливок (гладкая фактура) В форме 16 камней ( 0,176 кв.м) Размер одного камня 220 х 50 х 7/21мм 4500руб/шт Заказать

Полиуретановая форма для искусственного камня «Шахматы 3д мозаика» Форма полиуретановая для изготовления декоративного камня из гипса и бетона, выдерживает более 1000 заливок 3 камня в одной форме Размер камня 385/105/20 мм Производительность 0,121 м2 2400 руб/шт Заказать

Полиуретановая форма для искусственного камня «Верона, сланец» Форма полиуретановая для изготовления декоративного камня из гипса и бетона, выдерживает более 1000 заливок 3 камня в одной форме (разность фактуры 2 формы) Размер камня 406/116/25 мм Производительность 0,141 м2 1900 руб/шт Заказать

Полиуретановая форма для гипсовой/бетонной плитки «Соты» гексагон Форма полиуретановая для изготовления гипсовой, бетонной плитки, выдерживает более 1000 заливок 18 плиток в одной форме Размер камня 190/96/40 мм Производительность 0,235 м2 3400 руб/шт Заказать

Полиуретановая форма «Олд брик кирпич декоративный», комплект с угловыми элементами Комплект форм полиуретановых для изготовления искусственного камня из гипса и бетона, выдерживает более 1000 заливок 1) Кирпич Олд брик 2 формы, 12 камней в одной форме Размер камня 290/68/21 мм, производительность 0,02 м2 2) Угловые элементы к кирпичу Олд брик 1 форма, 6 камней в одной форме Размер камня 245/120/68/21 мм, производительность 0,408 м/пог 9600 руб/шт Заказать

Полиуретановая форма «Олд брик кирпич декоративный», угловые элементы Форма полиуретановая для изготовления искусственного камня из гипса и бетона, выдерживает более 1000 заливок 6 камней в одной форме Размер камня 245/120/68/21 мм Производительность 0,408 м/пог 3000 руб/шт Заказать

Полиуретановая форма «Олд брик кирпич декоративный» Форма полиуретановая для изготовления искусственного камня из гипса и бетона, выдерживает более 1000 заливок 12 камней в одной форме Размер камня 290/68/21 мм Производительность 0,02 м2 3800 руб/шт Заказать

Полиуретановая форма «Клинкерный, кирпич декоративный» Форма полиуретановая для изготовления искусственного камня из гипса, бетона, выдерживает более 1000 заливок 12 камней в одной форме Размер камня 185/95/16 мм Производительность 0,211 м2 2600 руб/шт Заказать

Полиуретановая форма Декоры-изразцы «Сказочные животные» + «Цветы и птицы», комплект Комплект форм полиуретановых для изготовления декоративного камня из гипса и бетона 1-я форма: Декоры-изразцы «Сказочные животные» 2-я форма: Декоры-изразцы «Цветы и птицы» 12 камней в одной форме, изображения не повторяются. Размер камня 100/100 мм Выдерживает более 1000 заливок 3600 руб/комплект Заказать

Полиуретановая форма Декоры-изразцы «Цветы и птицы» Форма полиуретановая для изготовления декоративного камня из гипса и бетона, выдерживает более 1000 заливок 12 камней в одной форме, изображения не повторяются. Размер камня 100/100 мм 2000 руб/шт Заказать

Полиуретановая форма Декоры-изразцы «Сказочные животные» Форма полиуретановая для изготовления декоративного камня из гипса и бетона, выдерживает более 1000 заливок 12 камней в одной форме, изображения не повторяются. Размер камня 100/100 мм 2000 руб/шт Заказать

Полиуретановая форма для декоративного камня «Декоры-изразцы Лилии» Форма полиуретановая для декоративного камня выдерживает более 1000 заливок 2 камня больших и 12 малых в одной форме ( разность фактуры 1 форма ) Размер камня большого 120/120 мм, малого 60/60 мм 3200 руб/шт Заказать

Полиуретановая форма для декоративного камня Декоры-изразцы «Кони» в зверином стиле Форма полиуретановая для декоративного камня, выдерживает более 1000 заливок 2 камня больших и 12 малых в одной форме ( разность фактуры 1 форма ) Размер камня большого 120/120 мм, малого 60/60 мм 2600 руб/шт Заказать

Полиуретановая форма для изготовления брусчатки Мюнхен Форма полиуретановая для изготовления брусчатки из бетона, выдерживает более 1000 заливок 10 камней в одной форме Размер камня 190/96/40 мм Производительность 0,182 м2 4400 руб/шт Заказать

Полиуретановая форма для декоративного камня «Декоры Япония, Вязь» Форма полиуретановая для изготовления искусственного камня выдерживает более 1000 заливок 6 камней в одной форме (5декоров Япония в ассортименте и 1 декор Вязь) Размер декора 250/69/9 мм Декоры по размеру сочетаются с декоративным кирпичом Moon stile и Brick stile 1200 руб/шт Заказать

Полиуретановая форма для камня «Декор Роза + Бордюр Гирлянда» Форма полиуретановая для изготовления декоративного камня, выдерживает более 1000 заливок 1 декор и 1 бордюр в одной форме Размер декора Роза 232/118 мм, размер бордюра Гирлянда 250/36/14 мм 700 руб/шт Заказать

Полиуретановая форма для камня «Декор Роза+Бордюр Гирлянда» комплект из 2шт Форма полиуретановая для изготовления декоративного камня выдерживает более 1000 заливок Комплект из 2шт 1-я форма: 1 декор и 1 бордюр 2-я форма: 1 бордюр Размер декора Роза 232/118 мм, размер бордюра Гирлянда 250/36/14 мм 900 руб/комплект Заказать

Полиуретановая форма для декоративного камня "Бордюр Гирлянда" Форма для декоративного камня выдерживает более 1000 заливок В форме 1 бордюр Размер камня 250*36*14мм



Неповторяемость фактуры: 1 форма 300 руб/шт Заказать

Полиуретановая форма для искусственного камня "Скалистый сланец" Форма для декоративного камня "Скалистый сланец" выдерживает более 1000 заливок В форме 4 камня ( 0,147 кв.м)



Размер одного камня 395*93*17мм Неповторяемость фактуры: 1 форма 1800 руб/шт Заказать

Полиуретановая форма для декоративного камня "Декоры Ракушки" Форма для декоративного камня выдерживает более 1000 заливок В форме 2 декора больших и 12 малых Размер камня большого 120/120 мм, малого 60/60 мм



Неповторяемость фактуры: 1 форма 2600руб/шт Заказать

Полиуретановая форма для искусственного камня "Демидовский, сланец" Форма для декоративного камня "Демидовский" выдерживает более 1000 заливок В форме 8 камней (0,2м2) Размер камня 280мм х 90мм х 12мм 2500 руб/шт Заказать

Полиуретановая форма для искусственного камня "Терра брик, декоративный кирпич" Форма для декоративного камня "Терра брик" выдерживает более 1000 заливок В форме 14 камней (0,203м2) Размер одного камня 290мм х 50мм х 18мм





3300 руб/шт Заказать

Полиуретановая форма для искусственного камня "Рижский, декоративный кирпич" Форма для декоративного камня "Рижский" выдерживает более 1000 заливок В форме 18 камней. (0,189м2) Размер одного камня 210*50*12мм Неповторяемость фактуры: 1 форма 2800 руб/шт Заказать

Полиуретановая форма для искусственного камня "Никольский, декоративный кирпич" Форма для декоративного камня "Никольский" выдерживает более 1000 заливок В форме 20 камней. (0,195м2) Размер одного камня 195*50*7мм Неповторяемость фактуры: 1 форма 2100 руб/шт Заказать

Полиуретановая форма для искусственного камня "Классика, декоративный кирпич" Форма для декоративного камня "Классика" выдерживает более 1000 заливок В форме 14 камней. (0,21м2) Размер одного камня 235 х 65 х 13мм





2800 руб/шт Заказать

Полиуретановая форма для искусственного камня "Венецианский, декоративный кирпич" Форма для декоративного камня "Венецианский" выдерживает более 1000 заливок В форме 16 камней. (0,11м2) Размер одного камня 210*52*12 мм Неповторяемость фактуры: 1 форма 2600 руб/шт Заказать

Полиуретановая форма для искусственного камня "Форт" Форма для декоративного камня "Форт" выдерживает более 1000 заливок В форме 8 камней (0,22 м2)



Размер камня 392*70*19мм 2600 руб/шт Заказать

Полиуретановая форма для искусственного камня "Русь, декоративный кирпич" Форма для декоративного камня "Русь" выдерживает более 1000 заливок В форме 8 камней (0,122м2) Размер одного камня 243 х 63 х 8мм (0,122м2)



Неповторяемость фактуры: 2 формы 2000 руб/шт Заказать

Полиуретановая форма для искусственного камня "Brick Style, декоративный кирпич" Форма для декоративного камня "Brick Style" выдерживает более 1000 заливок В форме 10 камней. (0,173м2) Размер одного камня 250 х 69 х 11мм



Неповторяемость фактуры: 1 форма 1600 руб/шт Заказать

Полиуретановая форма для искусственного камня "Византия, декоративный кирпич" Форма для декоративного камня "Византия" выдерживает более 1000 заливок В форме 21 камень. (0,315м2) Размер одного камня 210 х 60 х 10мм



Неповторяемость фактуры: 2 формы 2500 руб/шт Заказать

Полиуретановая форма для искусственного камня "Каир, декоративный кирпич" Форма для декоративного камня "Каир" выдерживает более 1000 заливок В форме 8 камней. (0,14м2) Размер одного камня 217 х 65 х 8мм



Неповторяемость фактуры: 2 формы 1500 руб/шт Заказать

Полиуретановая форма для искусственного камня "Афганский, декоративный кирпич" Форма для декоративного камня "Афганский" выдерживает более 1000 заливок В форме 16 камней. (0,185м2) Размер одного камня 205 х 50 х 6,5мм



Неповторяемость фактуры: 1 форма 1500 руб/шт Заказать

Полиуретановая форма для искусственного камня "Саяны, сланец" Форма для декоративного камня "Саяны" выдерживает более 1000 заливок В форме 4 камня (0,096м2) Размер одного камня 277 х 88 х 15мм (0,096м2)



1500 руб/шт Заказать

Полиуретановая форма для искусственного камня "Лофт, декоративный кирпич" Форма для декоративного камня "Лофт" выдерживает более 1000 заливок В форме 20 камней. (0,167м2) Размер одного камня 190 х 47 х 6мм



1500 руб/шт Заказать

Полиуретановая форма для искусственного камня "Волна, декоративный кирпич" Форма для декоративного камня "Волна" выдерживает более 1000 заливок (шероховатая фактура) В форме 14 камней ( 0,154 кв.м) Размер одного камня 220 х 50 х 7/21мм







2700 руб/шт Заказать

Полиуретановая форма для искусственного камня "Петровский, декоративный кирпич" Форма для декоративного камня "Петровский" выдерживает более 1000 заливок В форме 10 камней. (0,153 м2)



Размер одного камня 235 х 65 х 13мм Неповторяемость фактуры: 3 формы 2500 руб/шт Заказать

Полиуретановая форма для искусственного камня "Петровский, декоративный кирпич" (тычковый элемент) Форма для декоративного камня "Петровский" (Тычковый элемент ) выдерживает более 1000 заливок В форме 16 камней (тычковых элементов к кирпичу) (0,01 м2)



Размер одного камня 95 х 65 х 15мм 1800 руб/шт Заказать

Полиуретановая форма для искусственного камня "Moon stile, декоративный кирпич" Форма для декоративного камня "Moon stile" выдерживает более 1000 заливок В форме 10 камней. (0,173 м2)



Размер камня 250 х 69 х11мм 2500 руб/шт Заказать

Полиуретановая форма для искусственного камня "Царский (низкий), декоративный кирпич" Форма для декоративного камня "Царский (низкий)" выдерживает более 1000 заливок В форме 10 камней (0,12 м2)



Размер одного камня 295 х 40 х 20мм 2500 руб/шт Заказать

Полиуретановая форма для искусственного камня "Царский (высокий), декоративный кирпич" Форма для декоративного камня "Царский (высокий)" выдерживает более 1000 заливок В форме 6 камней (0,07 м2)



Размер одного камня 295 х 40 х 30мм 2000 руб/шт Заказать

Полиуретановая форма для искусственного камня "Альпы, сланец" Форма для декоративного камня "Альпы" выдерживает более 1000 заливок В форме 3 камня (0,114 м2)



Размер одного камня 400 х 95 х 20мм Неповторяемость фактуры: 4 формы 2000 руб/шт Заказать

Полиуретановая форма для искусственного камня "Печной, декоративный кирпич" Форма для декоративного камня "Печной" выдерживает более 1000 заливок В форме 16 камней (0,163 м2)



Размер одного камня 185 х 55 х 10/26мм Неповторяемость фактуры: 2 формы 3900 руб/шт Заказать

Полиуретановая форма для искусственного камня "Воронцовский, сланец" Форма для декоративного камня "Воронцовский" выдерживает более 1000 заливок В форме 8 камней ( 0,2 м2)



Размер одного камня 275 х 90 х 11мм 2100 руб/шт Заказать

Полиуретановая форма для искусственного камня "Морской Бриз (длинный), декоративный кирпич" Форма для декоративного камня "Морской бриз (длинный)" выдерживает более 1000 заливок В форме 11 камней ( 0,14 м2)



Размер одного камня 310 х 41 х 16мм 2800 руб/шт Заказать

Полиуретановая форма для искусственного камня "Морской Бриз (короткий), декоративный кирпич" Форма для декоративного камня "Морской бриз (короткий)" выдерживает более 1000 заливок В форме 20 камней ( 0,14 м2) Размер одного камня 170 х 41 х 16мм 3000 руб/шт Заказать

Полиуретановая форма для искусственного камня "Урал" Форма для декоративного камня "Урал" выдерживает более 1000 заливок 1 форма : 14 камней (разноформат)

вес формы 6300 гр, 0,25 кв.м

цена 5000 рублей 2 форма : 9 камней (разноформат)

вес формы 4300 гр, 0,17 кв.м

цена : 3500 рублей 3 форма : 9 камней (разноформат)

вес формы 4300 гр, 0,18 кв.м

цена : 3500 рублей Заказать

Полиуретановая форма для искусственного камня "Ниагарский, сланец" Форма для декоративного камня "Ниагарский" выдерживает более 1000 заливок В форме 2 камня (0,08 кв.м)



Размер одного камня 400*100*38 мм 3000 руб/шт Заказать

Полиуретановая форма для искусственного камня "Ниагарский, сланец" Форма для декоративного камня "Ниагарский" выдерживает более 1000 заливок В форме 2 камня (0,08 м2)



Размер одного камня 400*100*35 мм Неповторяемость фактуры: 2 формы 2800 руб/шт Заказать

Полиуретановая форма для искусственного камня "Ниагарский (мини), сланец" Форма для декоративного камня "Ниагарский (мини)" выдерживает более 1000 заливок В форме 3 камня (0,06 м2)



Размер одного камня 200*100*35 мм Неповторяемость фактуры: 3 формы 2 400 руб/шт Заказать

Полиуретановая форма для искусственного камня "Ниагарский (микс), сланец" Форма для декоративного камня "Ниагарский (микс)" выдерживает более 1000 заливок

В форме 3 камня (1 большой и 2 маленьких) (0,08 кв.м)



Размер камней: 400*100*35 и 200*100*35 3200 руб/шт Заказать